Marijuana, arrestato un giovane algherese

ALGHERO – Il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Alghero, fanno sapere con un comunicato i militari, ha tratto in arresto un giovane algherese per essere stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana, tenuta nascosta in casa. L’arrestato era stato condannato a 6 mesi al termine di un processo che lo aveva visto coinvolto per lo stesso reato: detenzione ai fini di spaccio. Nella abitazione aveva tra l’altro osservato un periodo di arresti domiciliari nel corso delle attività è stata rinvenuta anche una modica quantità di cocaina verosimilmente oggetto di consumo personale. all’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il materiale utile al confezionamento della sostanza tra cui un bilancino di precisione, utile per definire al dettaglio le piccole quantità da destinare allo spaccio.

Al termine delle formalità, lo stesso è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida che verrà svolta domani mattina presso il tribunale di Sassari. Lo stupefacente oggetto del sequestro è stato campionato e ad al termine delle formalità sarà distrutto su disposizione dell’autorità giudiziaria.