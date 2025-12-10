“Manca 4 volte il numero legale in Consiglio, Todde allo sbando”

CAGLIARI – “Una maggioranza completamente allo sbando è ‘deragliata’ in aula, disertando la discussione sulla legge che riguarda il Trenino verde. Per ben quattro volte, il centrosinistra ha fatto mancare il numero legale, rendendo vana la convocazione del Consiglio. L’aula è vittima della spaccatura all’interno del Campo largo che vede un continuo braccio di ferro tra la presidente Todde e il Pd per le note vicende legate alla presidenza Egas, agli assessorati barcollanti e alle prossime nomine dei direttori generali delle Asl. A discapito dei sardi che assistono impotenti all’inerzia di una Giunta fallimentare”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato i lavori odierni in Consiglio regionale.