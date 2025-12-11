“Entrate, la Todde invece di prendersi meriti altrui, sostenga il Nord Ovest”

ALGHERO – “La Presidente Todde prova a vendere come un successo personale la chiusura della Vertenza Entrate, ma i fatti raccontano un’altra storia. Senza l’intervento diretto e la determinazione del Governo nazionale, oggi non ci sarebbe alcun risultato da rivendicare.

La verità è che l’attuale Presidente della Regione appare più impegnata nella costruzione di una narrazione autocelebrativa che nella difesa equilibrata degli interessi dell’intera Sardegna. In questi mesi la Giunta Todde ha dimostrato una preoccupante distrazione soprattutto verso gli interessi del Nord-Ovest dell’Isola, lasciato ai margini delle scelte strategiche e delle priorità di spesa.

Al contrario, Cagliari continua a beneficiare di un’attenzione costante e privilegiata, con risorse rilevanti destinate ad interventi simbolici, come l’abbattimento della TARI, mentre interi territori attendono risposte concrete su sanità, infrastrutture, trasporti e sviluppo.

Anche sulla Vertenza Entrate la Presidente arriva tardi e senza meriti: il quadro finanziario favorevole alla Sardegna è figlio di accordi e scelte assunte negli anni precedenti e della leale collaborazione istituzionale garantita dallo Stato. Il Governo nazionale ha fatto la sua parte con serietà; ciò che manca è una visione regionale capace di tenere unita l’Isola e di distribuire risorse e attenzioni senza logiche territoriali di parte. La Sardegna non può permettersi una guida che guarda solo a una zona della Sardegna, dimenticando il resto dell’Isola. Servono equilibrio, rispetto dei territori e capacità di governo, non propaganda”, cosi il consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde