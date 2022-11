ALGHERO – A seguito delle comunicazioni pervenute dalla direzione regionale della protezione civile circa il probabile verificarsi di condizioni meteo avverse previste per la serata di lunedì 21 novembre, e per l’intera giornata di domani (martedì 22/11/2022), il Vicesindaco ha emanato l’ordinanza n. 35/2022 con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole, dell’università, dei parchi urbani e del cimitero per l’intera giornata di martedì 22 novembre 2022.