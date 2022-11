Maltempo ad Alghero, forte vento e mareggiate: danni. Aerei a Olbia

ALGHERO – Danni per il maltempo ad Alghero. Il forte vento che sta sferzando la Riviera del Corallo e in generale il Nord Ovest dell’Isola ha creato diversi problemi. Lungo il bastione, in Piazza Sulis, sotto l’omonima torre, un lampione-palo della luce, stile antico, è caduto al suolo, andando a distruggersi e mostrando una condizione certamente non ottimale con il basamento totalmente arrugginito.

Mentre via De Gasperi è stata, in parte chiusa, perchè la “Torre radio” insistente all’incrocio con via Kennedy ha visto staccarsi una delle parti che la ricopre che, cadendo da quell’altezza, potrebbe fare alcuni danni.

Mareggiate che hanno, ovviamente, colpito anche tutto il litorale andando ad erodere tutta la spiaggia presente soprattutto nell’area del Lido e San Giovanni con alcune critiche giunte dai cittadini che hanno evidenziato “l’enorme spesa affrontata per riportare la sabbia che poi è stata portata via da vento e mare”. Infine, sempre per il forte vento, i voli per l’Aeroporto di Alghero sono stati dirottati a Olbia e Cagliari.