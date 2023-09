“Maestro Pistoletto e Giacomo Sanna, Alghero al centro della Cultura”

ALGHERO – “In questi giorni Alghero ospita due icone: Michelangelo Pistoletto e Gavino Sanna

Il Maestro Pistoletto, accompagnato dalla moglie Maria, presenta il libro “La Formula della Creazione”, grazie alla Dottoressa Monica Pais, presidente della Effetto Palla Onlus e ambasciatrice del Terzo Paradiso. La presentazione di questo libro illuminante, che incarna il pensiero pragmatico di Pistoletto, è fissata per sabato sera presso il suggestivo Chiostro del Complesso Monumentale San Francesco Alghero .

Il legame speciale tra Alghero e il Maestro va oltre le parole: grazie a Maria Gabriella Lay, anch’essa ambasciatrice del Terzo Paradiso, la città abbraccerà il Terzo Paradiso stesso. Quest’opera, costituita da pietre provenienti da tutti i 377 comuni della Sardegna, troverà casa nei terreni della Famiglia Abbado, affacciandosi sulle suggestive coste del Lazzaretto, all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Questo simbolo incarna le visioni di equilibrio del Maestro, le quali sono state condivise con semplicità e autenticità durante l’incontro istituzionale dello scorso giovedì. Nel pomeriggio, lo stesso concetto è stato condiviso con entusiasmo dagli studenti delle scuole medie e di Architettura in visita al Nuraghe Palmavera. Il Maestro ha incitato i giovani a tradurre idee in azioni concrete, spingendoli a passare dalla protesta alla progettazione di soluzioni condivise e pratiche. Un insegnamento potente.

La serata di giovedì ha visto ancora una volta la presenza del Maestro, con la Fondazione Fossano Musica che ha regalato ad Alghero uno spettacolo emozionante con la favola sinfonica “L’incendio del Bosco Grande”.

“Ieri, invece, è stato inaugurato una mostra dedicata a Gavino Sanna, un illustre figlio di Sardegna e del mondo della pubblicità italiana. Partito da Porto Torres, ha conquistato gli Stati Uniti, lavorando per le più prestigiose agenzie di comunicazione americane e vincendo sette premi Clio. La mostra presso le sale de #LoQuarter celebra il suo straordinario percorso in cinque stanze, dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna fino a progetti nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Un’occasione unica per esplorare l’evoluzione della comunicazione nel corso degli anni e comprendere come la pubblicità possa essere un’arte. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00. Con un Sant Miquel così intriso di cultura, bellezza, arte, tradizione e territorio, Alghero si erge come la capitale indiscussa della Cultura in Sardegna. Tutto questo è, come sempre, il risultato di un impegno costante e corale, da parte di tante persone dedite e competenti”, cosi Alessandro Cocco assessore alla Cultura.