Olmedo, presentato il libro “Corsica Battaglie e Solitudini” di Pier luigi Piras

OLMEDO – Si è svolta ieri sera, nell’Auditorium della Biblioteca comunale di Olmedo, la presentazione del libro del prof. Pier Luigi Piras dedicato agli ultimi trecento anni di storia della Corsica. “Corsica, battaglie e solitudini”, edizioni Radio Spada. L’incontro è stata una importante occasione di discussione su tematiche di grande rilevanza non solo propriamente politiche. Ad aprire gli interventi è stato il sindaco, avv. Toni Faedda, il quale ha sottolineato come iniziative di questo tipo siano decisive per rinsaldare il tessuto di una comunità paesana.

A interloquire col prof. Piras è stato l’avv. Salvatore Deriu, come ormai sta avvenendo dal mese di luglio per le molte tappe di questo tour di eventi, per le piazze della Sardegna. L’opera presentata ieri a Olmedo colma un vuoto nel panorama editoriale italiano perché sul tema delle battaglie politiche còrse non era stata pubblicata finora alcuna ricerca. Stasera il prof. Piras sarà invece ad Alghero, presso la libreria Cyrano, dalle 19.00. Il 14 ottobre seguirà ancora la tappa di Gavoi, presso la locale Biblioteca comunale.