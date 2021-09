“Maestri del Commercio”: giornata di successo ed emozioni

ALGHERO – Non ha tradito le attese la cerimonia di premiazione dei “Maestri del Commercio”. Nell’elegante cornice della sala convegni del Quarté Sayal ad Alghero, l’associazione 50&+ ha consegnato i riconoscimenti a coloro che si sono distinti per longevità nella loro professione legata al comparto mercantile: da 25 anni (aquile d’argento), 50 anni (aquile d’oro) e oltre 50 anni (aquile di diamante). A coordinare i lavori e presentare i premiati il vice presidente dell’associazione Giancarlo Piras. La cerimonia molta partecipata anche da familiari e amici dei premiati si è svolta alla presenza del vice presidente dell’associazione Sebastiano Casu, del Sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, del presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti, dell’assessore Emiliano Piras, del presidente del Confcommercio locale Massimo Cadeddu, del presidente di Porto Conte Ricerche Gavino Sini, del presidente del Consorzio Riviera del Corallo Marco Montalto.

In totale sono state premiate una ventina di commercianti tra anche alcuni volti noti, per la loro attività, della società algherese come Franco Simula, Roberto Ferroni, Maria Aurora Cherchi, Vittorio Sotgiu, Bachisio Galleri e Franco Marti. Durante la consegna dei premi non sono mancati momenti di commozione che hanno fatto emergere il tratto umano degli operatori e la passione degli stessi per il lavoro svolto da svariati anni con importanti risolti economici e sociali per le comunità dove hanno operato raccontando le loro imprese lavorative che si tramandano da svariate generazioni. La cerimonia si è conclusa con un incontro conviviale curato dal ristorante del Quarté Sayal dove i partecipanti hanno conversato amichevolmente ricordando le rispettive esperienze lavorative.

Video della Cerimonia dei Mastri del Commercio (Canale youtube di Catalan Tv)

PREMIATI:

Aquile d’Oro

Salvatore Catogno

Angela Martinelli

Pasquale Spanedda

Aquile d’Argento

Mario Ruggiu

Aquile di Diamante

Antonio Pietro Alberti

Carlo Delfino

Orfeo Piga

Raffaele Rubino

Paolo Balata

Giovanni Antonio Calaresu

Roberto Ferroni

Bachisio Galleri

Francesco Marti

Giovanni Michele Oliva

Franco Simula

Vittorio Sotgiu

Lugina Udanch