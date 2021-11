Maestrale traccia il “Progetto Città”, scuola di formazione |video

ALGHERO – Questa mattina è stata presentata l’Associazione Culturale “Maestrale” di Alghero la scuola di formazione per giovani allo sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa. E’ stato il “padrone di casa” Mario Bruno a introdurre il programma del “Progetto Città” previsto dal tracciato formativo che coinvolgerà soprattutto ragazzi dai 18 ai 30 anni in un percorso teorico-pratico finalizzato alla conoscenza e sperimentazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa. Focus sui giovani, ma sarà possibile iscriversi e frequentare la scuola anche come “fuoriquota”, almeno per le lezioni frontali. Presenti il Sindaco Mario Conoci e l’amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois. Segue l’introduzione integrale da parte di Bruno.

Le adesioni possono essere comunicate attraverso una mail all’indirizzo: info@laforzadelleidee.eu o compilando un modulo a disposizione presso la libreria Cyrano in via Vittorio Emanuele, 11 Alghero, da oggi fino al 16 dicembre 2021.

Programma Progetto Città