Fertilia, il Comitato si rinnova: Rondoni saluta

ALGHERO – “Si rende noto che siamo impegnati nell’organizzazione delle dovute procedure di rinnovo del Consiglio Direttivo del nostro Comitato. A breve si effettuerà la raccolta delle candidature, sarà nominato un collegio di “Probi Viri”, a garanzia di tutti, e successivamente verranno indette le elezioni, che saranno svolte in armonia con quanto previsto per evitare qualsiasi rischio legato all’attuale situazione pandemica. Proprio a causa dell’attuale situazione Covid, delle limitazioni per il contenimento dei rischi, e grazie all’aiuto di consulenti informatici esterni, le votazioni saranno possibili anche in via telematica, con garanzia di anonimato e riservatezza per tutti i votanti; sarà, in tutti i casi, comunque garantita anche una giornata con voto in presenza. Successivamente, appena definite, saranno date tutte le necessarie informazioni, in modo semplice e completo, per permettere a chiunque di esprimere le proprie preferenze.

Queste elezioni che arrivano con mesi di ritardo, dovuto anche a situazioni contingenti innegabili, saranno fondamentali per dare nuova linfa al CdQ e permettere di affrontare in modo serio e determinato le troppe problematiche irrisolte che ad oggi sono ancora sotto gli occhi di tutti, relativamente alla vita nella nostra borgata. Con l’occasione si invitano tutti quelli che in questi mesi si sono profusi in commenti, consigli e critiche, rivolti al Consiglio Direttivo in carica, a farsi avanti e rendersi realmente utili al resto della comunità.

Il CdQ ha come unico interesse quello di rappresentare la comunità di Fertilia e dell’Arenosu dialogando con l’amministrazione comunale, sempre e comunque, senza attenzione ai colori politici, e nell’interesse comune.

Ed è proprio per questo che si invita chiunque abbia idee e voglia di partecipare, a candidarsi e dare il proprio contributo, portando nuove forze, tempo e impegno personale, di cui tutti abbiamo grande bisogno.

Benché impegnati in questa organizzazione per il rinnovo delle cariche, il CdQ continua a rimarcare, nei modi e nelle sedi più adatte, temi di grande importanza, ancora irrisolti, che vanno dal futuro del Piano di Riqualificazione di Fertilia, alla manutenzione delle pinete e del verde pubblico, alla pulizia e alle manutenzioni stradali e, assolutamente non ultimo, alla permanenza nei pressi della Rotonda (piazza San Marco) della numerosa famiglia Rom attualmente ancora presente all’interno di inadeguati camper, in situazione di altissima criticità igienico-sociale e in presenza di numerosi bambini, anche molti piccoli.

In qualità di Presidente uscente, ringrazio tutti i membri del CdQ coi quali ho lavorato fino ad ora e mi auguro di vedere una cospicua partecipazione al rinnovo di questo Comitato. Un grande ringraziamento anche ai rappresentanti della stampa che nel tempo ci hanno supportato e dato voce”.

Luca Rondoni