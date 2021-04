Accessi bloccati al Parco, intervento degli operai In-House

ALGHERO – Brutto risveglio, questa mattina, per chi si voleva recare nel parco dedicato a Rafael Caria. Lo spazio verde all’ingresso di Alghero, per chi giunge dalla strada dei Due Mari, ha visto il pessimo scherzo (se cosi si può definire) di avere i lucchetti delle cancellate ricoperte di colla con l’impossibilità, dunque, di accedervi. Fortunatamente tale impossibilità è durata pochissimo tempo e ciò grazie all’intervento del Servizio Manutenzioni della Società In-House del Comune di Alghero che si è recato sul posto e, dopo il tempo necessario per rendere nuovamente fruibile il giardino, al cui interno c’è anche un parco giochi per i più piccoli, è stato riaperto al pubblico con la sostituzione dei lucchetti e la sistemazione degli accessi. Non è ancora chiaro chi sia stato a fare il “pessimo scherzo”.

V.P.

Il parco Rafael Caria all’ingresso di Alghero: