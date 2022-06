L’Obra Cultural de l’Alguer organitza la festa dels Focs de Sant Joan

L’ALGUER – L’activitat renova una tradició que a l’Alguer s’era perduda i que del 1991 és estada recuperada de l’Obra Cultural. L’Alguer, 18 de juny. L’Obra Cultural de l’Alguer dóna apuntament a dijous 23 de juny a Santa Maria la Palma per la Festa dels Focs de Sant Joan, una festa on mana la tradició, semplicitat, cordialitat i algueresitat autèntica. L’activitat, en col·laboració amb l’associació Impegno Rurale, Plataforma per la Llengua, Centre Cultural Antoni Nughes, renova una tradició que a l’Alguer s’era perduda i que del 1991 és estada recuperada de l’Obra Cultural. Al cortil de l’ex escola mitjana, a les hores 19:30, lo programa preveu la conferència La Tradició del Foc en Sardenya i en lo Mediterrani, curada dels activistes culturals Carlo Sechi i Federico Francioni. A seguir hi serà l’exhibició del grup Arbre del Peix, que amb la peça “Mos resta sol la nit” ha vencit la primera edició del CantAlguer, Concurs per joves cantautors de l’Alguer, ideat de Claudio Gabriel Sanna i organitzat de Plataforma per la Llengua, dedicat a la promoció de la música en alguerés entre les noves generacions. Lo grup Arbre del Peix és format de Michelangelo Corbia (guiterra) autor de la cançó vencidora, Andrea Donapai (veu i guiterra), Ignazio Caruso (baix) i Sergio Intelisano (bateria). La manifestació gosa del patrocini del Municipi de l’Alguer, de la Fondazione Alghero i de la Diputació de Barcelona; fa part del calendari Alghero Experience.

L’attività rinnova una tradizione che ad Alghero si era persa e che dal 1991 è stata recuperata dall’Obra Cultural. L’Alguer, 18 de juny. L’Obra Cultural de l’Alguer da appuntamento a giovedì 23 giugno a Santa Maria la Palma per la Festa dels Focs de Sant Joan, all’insegna della tradizione, semplicità, cordialità ed algheresità autentica. L’attività, in collaborazione con l’associazione Impegno Rurale, Plataforma per la Llengua, Centre Cultural Antoni Nughes, rinnova una tradizione che ad Alghero si era persa e che dal 1991 è stata recuperata dall’Obra Cultural. Presso il cortile della ex scuola media, alle ore 19:30, il programma prevede la conferenza La Tradició del Foc en Sardenya i en lo Mediterrani, curata dagli attivisti culturali Carlo Sechi e Federico Francioni. A seguire ci sarà l’esibizione del gruppo Arbre del Peix, che con il pezzo “Mos resta sol la nit” ha vinto la prima edizione del CantAlguer, Concurs per joves cantautors de l’Alguer, ideato da Claudio Gabriel Sanna e organizzato da Plataforma per la Llengua, dedicato alla promozione della musica in algherese tra le nuove generazioni. Il gruppo Arbre del Peix è formato da Michelangelo Corbia (chitarra) autore della canzone vincitrice, Andrea Donapai (voce e chitarra), Ignazio Caruso (basso) e Sergio Intelisano (batteria), La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Diputació de Barcelona; fa parte del calendario Alghero Experience.