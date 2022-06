Alghero, nuova palazzina sanitaria in via Manzoni

ALGHERO – “La Regione ha dato il via libera al documento di progettazione preliminare per l’edificazione del poliambulatorio di via Manzoni, ad Alghero. Nei prossimi giorni sarà bandita la gara per il progetto di fattibilità.

Si tratta di un intervento finanziato con 4,7 milioni di euro che consentirà di concentrare in un’unica struttura funzionale e centrale i servizi ambulatoriali oggi distribuiti in maniera incoerente in vari locali inadeguati, insufficienti, “dispersi” nella città, a volte arbitrariamente in ospedale, e spesso in locazione. Un altro intervento concreto per migliorare la sanità algherese”.

Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale