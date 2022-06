Alloggi Erp, Piras e Mulas incontrano Area: interventi e nuovi alloggi

Alghero, 18 giugno 2022 – Incontro presso la direzione territoriale di Area a Sassari giovedì mattina dell’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras con il Consigliere comunale Christian Mulas, il dirigente del settore Edilizia Ing. Fois.

Diversi problemi discussi sul tema dell’edilizia residenziale pubblica, alcuni dei quali di soluzione quanto mai attesa. Il piano di interventi nella zona di Caragol, la cui attuazione consentirebbe di realizzare 20 alloggi, è tra le priorità. L’Area ( l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa ) ha finalmente indirizzato verso la fase finale il procedimento iniziato diversi anni fa, si tratta ora di approvare il progetto esecutivo per procedere finalmente al bando di gara. Ma nel frattempo i costi di costruzione sono lievitati, e rispetto alla dotazione finanziaria iniziale, 1,9 milioni, si rendono necessari ulteriori 1,4 milioni di euro. “Interveniamo con impegno per sbloccare l’iter – afferma l’Assessore Piras – e abbiamo proposto di utilizzare una tranche del finanziamento di 3,6 milioni che la Regione ha messo a disposizione per l’acquisto di alloggi sul mercato, iniziativa che continueremo a portare avanti con una rimodulazione del programma”.

Inoltre, le problematiche relative alla comunicazione tra Area, Servizi Sociali e Comune di Alghero nei casi in cui si verifica la disponibilità degli alloggi di risulta. “Il fenomeno delle occupazioni abusive – è stato detto – si verifica di frequente e serve una risposta ferma nei confronti di chi occupa alloggi vuoti, con metodologie condivise per attuare provvedimenti immediati per il ripristino della legalità e a tutela degli aventi diritto in lista d’attesa”.

Infine, lo stato degli edifici più importanti Erp a maggioranza Area quali l’immobile del Largo dello Sperone, oggetto di manutenzione straordinaria ma che necessita di ulteriori interventi e di finanziamenti. interventi in vista anche per le case popolari di via Matteotti, angolo via De Gasperi: in stato di grave degrado, è prevista una serie di interventi manutenzione ordinaria a breve, ma anche della progettazione di una più efficace manutenzione straordinaria. E inoltre, è stata chiesta ad Area la disponibilità a partecipare al Bonus 110 per i proprietari degli appartamenti, annunciando disponibilità all’operazione. “Un incontro positivo, con accordo tra Area e Amministrazione. L‘azienda – spiega Christian Mulas, che si è attivato recentemente per sollecitare interventi nell’immobile – ha dato garanzia che entro il mese di settembre verranno messi in sicurezza gli stabili abitativi di via Matteotti e via de Gasperi, con la rimozione delle paratie di cemento armato dei terrazzini e la messa in sicurezza dell’intero complesso abitativo”.