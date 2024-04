Liceo Scientifico alle fase finali nazionali di scacchi

ALGHERO – Una bella avventura per alunni e referenti del Liceo Scientifico di Alghero nel trofeo di scacchi inserito nella piattaforma dei Campionati Studenteschi.

Primo step la partecipazione alla fase provinciale tenutasi a Sorso il 5 Marzo 2024 con cinque squadre due di allievi, una di allieve e due di juniores e conclusasi con il primo posto per la categoria allieve e allievi e terzo posto per gli Juniores.

Tre squadre (allievi, allieve e Juniores) qualificatesi per la fase regionale tenutasi a Nuoro il 9 Aprile 2024 dove la squadra juniores conquisterà la possibilità di partecipare alla fase nazionale.

Nei cinque turni svoltisi a Nuoro gli alunni dell’istituto algherese si sono affermati nei confronti degli avversari posizionandosi al quarto posto e meritando la finale nazionale che si terrà dal 12 al 15 maggio a Montesilvano.

Leonardo Ibba, Alex Schintu, Alberto Lusso, Pinna Gabriel e Gioele Alfonso cercheranno lo scacco matto oltre i confini della nostra isola.

Metafora della vita, sviluppano le capacità logico matematiche, allenando la mente nella risoluzione dei problemi, del rispetto dell’avversario, della strategia, del prevedere le mosse in anticipo e sapere come difendersi. E’ un gioco che in altri paesi europei viene insegnato come materia curriculare.

Concludo con le parole di Tommaso Notarstefano:

“la scacchiera è come una metafora tridimensionale che sprigiona realtà multiple, collegate in parallelo con quelle menti aperte all’esplorazione e alla curiosità della vita. Gli scacchisti sono alla continua ricerca di nuove “Aperture” che scoprano quel trio di meraviglie che portano il nome di verità, bellezza e libertà; necessitano di combinare la creatività con l’immaginazione e che mossa dopo mossa a piccoli passi si avvicinano ai confini della scacchiera con quei finali leggendari collegati tra loro dalla sola velocità del pensiero. Nuove scacchiere, nuove realtà, nuove amicizie, nuovi giochi da scoprire e apprendere, per disputare ancora una volta una partita importante, che ha come premio la promozione del nostro pedone passato e che consente di rinascere a nuova vita”.