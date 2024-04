Verso il voto, Centrodestra presenta Tedde. Centrosinistra: alleanza e sindaco

ALGHERO – Quadro sempre più chiaro. L’avvicinarsi delle scadenze, per prima la presentazione delle liste e dunque dei candidati a sindaco e dunque di una campagna elettorale piuttosto breve, ha impresso un’accelerata nella definizione degli scenari politici locali. Ovviamente, la certezza e ufficialità sarà resa certificata solo dai termini di legge delle varie scadenze, ma già da questo weekend la situazione dovrebbe essere più chiara.

Centrodestra. Nella sede di Forza Italia si è svolta la riunione, si presume definitiva, per dare gambe all’alleanza che sosterrà Marco Tedde candidato a sindaco con la conferenza stampa di presentazione che si terrò lunedi alle 10.20 all’Hotel Catalunya. Questi i partiti, con le rappresentanze locali che sono state delegate dai riferimenti provinciali e regionali: Forza Italia con Delogu e Russino, Lega (Corrias e Chessa), Fratelli d’Italia (Pulina e Di Gangi), Udc (Salvatore e Ansini), e poi le Civiche con Ballarini, Fadda, Salvio, Valentino, Porcu e Pirina. Inoltre, dal versante azzurro, fanno sapere che “i Riformatori saranno nel Centrodestra per Marco Tedde col simbolo originale come detto dal coordinamento provinciale”. Da verificare cosa ha deciso di fare il partito di Calenda Azione guidato da Gavino Tanchis.

Centrosinistra. In questo campo c’è da registrare l’approdo dello storico Partito Sardo d’Azione. In attesa dell’ufficialità che arriverà nel fine settimana a seguito del congresso regionale, i Quattro Mori catalani andranno a sostenere il candidato a sindaco del Centrosinistra. Resta da definire la coalizione che, secondo rumors, come detto, sarà chiusa entro questo lunedi. Per adesso i partiti che andranno a sostenere Raimondo Cacciotto, salvo ulteriori indicazioni come guida dell’alleanza per Porta Terra, sono Partito Democratico, Futuro Comune/Alleanza Verdi Sinistra, 5 Stelle, Progressisti, Uniti per Alghero, Podemos, Fortza Paris a cui si aggiungono Per Alghero (dei bruniani che dovrebbero confluire nel Pd) e Orizzonte Comune dell’assessore regionale Cuccureddu che ha incassato l’ingresso di Christian Mulas e altri sostenitori.

Inutile nascondere che, ancora oggi, ma dovrebbe risolversi a breve, sussiste il rebus sui componenti dei Riformatori di Alghero, della civica Noi con Alghero e di Sardegna al Centro di Antonello Peru. Pietrino Fois, Alberto Bamonti, Alberto Zanetti, Francesco Marinaro e Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras e altri rappresentanti sarebbero più orientati a creare una sorta di “polo civico” che, almeno secondo le diffuse indiscrezioni, già riportata da Algheronews, dovrebbero andare a sostenere il candidato a sindaco del “Campo larghissimo” del Centro-sinistra civico e sardista.