Legge Sviluppo Sardegna, “importanti fondi per Alghero”

ALGHERO – Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la Legge per il rilancio e lo sviluppo della Sardegna 2021. Un provvedimento contenente numerose disposizioni a favore del territorio di Alghero.

“Edilizia pubblica e infrastrutture sono le aree di intervento sulle quali il Consiglio ha stabilito di investire ingenti somme” – continua Michele Pais – “aree strategiche in termini di sostenibilità a vantaggio dell’intera popolazione e che riguardano tutti i cittadini”.

“Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione urbana e rurale sul nostro territorio” – segnala il presidente Pais” – “sono stati destinati 2 milioni di euro al Consorzio di Bonifica della Nurra per la pulizia e lavori di manutenzione straordinaria dei canali nelle borgate algheresi, ben 500 mila euro per il ripristino del verde pubblico e la realizzazione di nuovi giardinetti nei quartieri della Taulera e del Carmine, ulteriori 100 mila euro per lavori di manutenzione del mercato civico”.

“Anche in tema culturale Alghero riceve importanti stanziamenti” – prosegue Michele Pais – “2,5 milioni di euro in tre anni per il completamento del Museo Casa Manno di Alghero”.

“Per mitigare i disservizi legati alla distribuzione dell’acqua potabile” – conclude Pais – “è stato destinato un contributo di 80mila euro a favore del Comune di Alghero per l’acquisto di un veicolo autobotte per approvvigionamento idrico”.

“Questi interventi direttamente destinati ad Alghero, si sommano a quelli di carattere generale in cui la nostra città e l’intero nord ovest della Sardegna rivestono un ruolo primario come non succedeva da anni”.