Alghero, Consiglio: allerta torrenti. Pais: 2milioni dalla Regione

ALGHERO – E’ sempre più evidente che non si sfugge ai cambiamenti climatici. Effetti negativi e perfino nefasti che colpiscono i vari territori. Nella seduta consigliare di oggi sono stati Christian Mulas, Raimondo Caccciotto e Mimmo Pirisi a sottolineare la necessità di intervenire al più presto anche ad Alghero. In particolare è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mulas, a riportare all’Aula che ha svolto nella giornata di ieri un sovralluogo coi Barracelli nelle varie aree dell’agro che presentano criticità. “Non siamo all’emergenza, ma è evidente che, a partire dalla zona di Punta Moro, bisogna ripulire subito da erbacce e altro gli alvei dei torrenti prima che arrivino le sempre più devastanti piogge di questo periodo”, ha detto Mulas.

Sul tema arriva una buona notizia da Cagliari riferita in Consiglio anche dallo stesso Christian Mulas. “Un intervento atteso da decenni e che negli anni ha causato enormi danni alle aziende e pericolo alle persone”, annuncia il presidente del consiglio regionale Michele Pais. “Due milioni di euro che saranno erogati entro novembre e che consentiranno la manutenzione e messa in sicurezza della rete scolante delle Borgate di Guardia Grande, Villassunta, Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu e Maristella. Risorse anche per lo studio del Piano di assetto idrogeologico utili a liberare da vincoli terreni e aziende oggi penalizzati”.