Legge sull’ippica, “Svolta per un comparto di grande rilevanza”

CAGLIARI – “Una legge che per troppo tempo è stata chiusa in un cassetto che meritava di essere approvata e che creerà grandi benefici socio, economici, turistici e culturali per l’intera Sardegna”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, da parte dell’Assemblea della PL n. 42/A “Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna”

“Ringrazio l’intero Consiglio , la commissione competente, maggioranza e opposizione per il grande lavoro svolto e per la grande concertazione portata avanti con i territori. Un provvedimento che la nostra isola attendeva da tempo e che sarà un ulteriore volano per lo sviluppo della nostra terra”.