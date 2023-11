“Placa Alguer, accesso agli atti: possibile ricorso alla Corte dei Conti”

ALGHERO – “L’attività amministrativa di controllo dell’opposizione su Plaçalguer non vede sosta. Tutte e tutti consiglieri comunali di opposizione nei giorni scorsi hanno depositato un circostanziato accesso agli atti, primo firmatario Valdo Di Nolfo di Sinistra in Comune insieme a Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Mario Bruno.

Le richieste sono le seguenti:

– Tutti gli atti in possesso collegati all’evento Plaça Alguer

– Tutti gli atti in possesso collegati (precedenti e successivi) alla det. N. 2510 del 10/10/2023

– La rendicontazione del contributo economico concesso con det. N. 2510 del 10/10/2023

– Atto di “verifica della regolare esecuzione delle prestazioni” come indicato nella det. N. 2510 del 10/10/2023

– Relazione delle attività svolte dalla ditta Cinquesensi inerenti all’evento Plaça Alguer

– Copia dell’attività di ufficio stampa dell’evento Plaça Alguer, compresi i comunicati stampa inviati (con data e firma visibili) sia dalla ditta Cinquesensi sia da altre ditte e/o professionisti per conto del Comune di Alghero

– La lettera di invito con la quale si cui si è richiesta alla ditta Cinquesensi di Sara Vitali un’offerta economica per la fornitura dei seguenti servizi collegati a Placa Alguer e risposta della ditta

– Rendicontazione di tutte le spese sostenute per la manifestazione Placa Alguer 2023

– Rendicontazione delle spese sostenute per la scorsa edizione della manifestazione

A tale richiesta è arrivata però risposta parziale. Mancano tutta una serie di atti richiesti, tra cui i comunicati stampa inviati, la relazione delle attività svolte, l’atto di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e la rendicontazione del contributo economico concesso con determina n°2510.

L’assessorato a guida di Fratelli d’Italia cerca di nascondere degli atti pubblici, ci si chiede perché? Di cosa ha paura l’assessore Cocco? Sicuramente della Corte del Conti alla quale l’opposizione segnalerà la questione. Intanto aspettiamo di avere copia degli atti richiesti”.

Valdo Di Nolfo – Sinistra in Comune

Pietro Sartore – X Alghero

Raimondo Cacciotto – Futuro Comune

Mimmo Pirisi – Partito Democratico

Gabriella Esposito – X Alghero

Ornella Piras – Futuro Comune

Mario Bruno – X Alghero