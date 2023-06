Lega verso le elezioni, incontro a Sassari

SASSARI – “Nell’ambito del tour regionale LEGA che ci vedrà toccare tutti i territori, iniziando dai capoluoghi di provincia, è indetta riunione aperta a militanti e simpatizzanti venerdì 9 giugno ore 18.30, Hotel Vitt. Emanuele a Sassari (c.so Vitt. Emanuele 100)”, cosi il coordinatore regionale della Lega Michele Pais che chiude “sarà occasione per programmare attività del movimento e definire azioni future”. Del resto, come già detto, si avanza a grandi passi passi verso i mesi caldi che precederanno le diverse consultazioni previste per inizio anno prossimo e che vedranno coinvolti i sardi in 3 forse 4 momenti elettorali: Regionali, Comunali ed Europee, di sicuro, e quasi certamente anche le Provinciali. In quest’ottica, la Lega si prepara con i vari incontri territoriali.