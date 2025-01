Lavori nelle gallerie sulla 131, “Cantieri secondo cronoprogramma”

SASSARI . A partire da oggi e fino al 30 giugno 2025 sono previste limitazioni al traffico per interventi necessari nella galleria Chighizzu lungo la 131 in direzione Cagliari – Sassari. Le preliminari chiusure notturne sono iniziate la scorsa notte. “Secondo il cronoprogramma, proseguono i lavori nella galleria – spiega l’assessore dei lavori pubblici Antonio Piu – dopo la fine dei lavori e la conseguente apertura della canna in direzione Cagliari, ora il cantiere Anas proseguirà nell’altra canna per la messa in sicurezza e i lavori di adeguamento analoghi a quelli già ultimati nella direzione opposta. Ci saranno dei comprensibili disagi per gli automobilisti a causa delle deviazioni previste, ma sono felice che tutto stia procedendo secondo i tempi fissati con Anas”.

Riportiamo di seguito la comunicazione Anas con i dettagli degli interventi e delle conseguenti limitazioni al traffico. Nelle prossime ore, lungo la strada statale 131 “Carlo Felice” saranno presenti delle limitazioni al transito veicolare.

Nel dettaglio, si avranno: chiusura al traffico, dal km 204,800 al km 208,800, dalle ore 22:00 di giovedì 23 gennaio fino alle ore 6:00. La stessa chiusura verrà replicata a partire dalle ore 22:00 del 24 gennaio fino alle ore 6:00 del giorno successivo; chiusura al traffico della carreggiata Cagliari-Sassari (dal km 206,100 al km 207,500) a partire dalle ore 6:00 del 24 gennaio e fino al 30 giugno 2025;

limite di velocità di 30 chilometri orari, doppio senso di circolazione, divieto di sorpasso per autoveicoli sulla carreggiata Sassari-Cagliari (dal km 207,500 al km 206,100) a partire dalle ore 6:00 del 24 gennaio e fino al 30 giugno 2025.

Durante le chiusure notturne, dal 23 al 25 gennaio, il traffico verrà deviato fra la viabilità urbana del Comune di Sassari e la strada statale 127 tramite opportune segnalazioni che saranno presenti in loco. Le limitazioni si rendono necessarie per eseguire, in sicurezza, all’interno della galleria Chighizzu II, alcuni interventi di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del Decreto Legislativo 264/2006, in materia di sicurezza della Rete stradale transeuropea dei trasporti. Si prevedono, altresì, lavori di consolidamento strutturale dell’intera canna attraverso la posa di reti di rinforzo e al ripristino con malte e a successivi interventi di impermeabilizzazione dei giunti della calotta. In ultimo seguirà la posa dei pannelli illuminotecnici.

Nella foto l’assessore Piu