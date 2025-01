Alghero In House, accesso agli atti del consigliere Mulas: “Atto dovuto per trasparenza e chiarezza”

ALGHERO – Richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere comunale e presidente della commissione ambiente e sanità Christian Mulas. Azione “effettuata riguardo l’operato della società Alghero In House, che, come riportato nel suo sito web (da rinnovare in conformità con la normativa vigente sulle “Partecipate”), si occupa di vari interventi, tra cui il “supporto al servizio di manutenzione e supporto al servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione”.

“Questa azione, come tutte le richieste di accesso agli atti, è un atto dovuto per fare chiarezza e si basa sul principio fondamentale della trasparenza e della condivisione, principi che sono alla base dell’amministrazione del Sindaco Cacciotto. Tali principi devono essere applicati in tutti i settori, comprese le altre “Partecipate”.

“Desidero sottolineare che non c’è alcuna intenzione di attaccare o criticare nessuno, ma piuttosto la necessità, sollecitata anche dai cittadini, di comprendere meglio il funzionamento dell’amministrazione comunale. In allegato trovate il documento tratto dal sito web della società, che illustra le sue mansioni”, cosi Christian Mulas Capogruppo di Orizzonte Comune.

accesso atti