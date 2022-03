“Lavori, disagi fisiologici ma guardiamo ai benefici”

ALGHERO – “I disagi lasceranno presto il campo ai benefici per i cittadini. Siamo ben consci che le difficoltà causate ai cittadini siano fonte di critiche, anche ingenerose, nei confronti dell’Amministrazione. Le accettiamo con senso di responsabilità, ma con con la coscienza di operare per il miglioramento generale della città”. Così l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, che non si sottrae alle critiche e interviene a seguito delle accuse sollevate in questi giorni sui disagi creati dai cantieri in corso in città. “C’è la consapevolezza che lo stato attuale delle strade e del decoro sia una fase transitoria e fisiologica che si sta superando con impegno e massima attenzione. La gran mole di lavori pubblici avviati – precisa Peru – sta determinando un cambiamento i cui risultati saranno apprezzati dai cittadini. Gli ingenti investimenti messi in atto in questo periodo stanno cominciando a produrre effetti e continueranno a produrli sotto forma di benefici per i cittadini”.

Il riferimento più evidente è alla realizzazione della rete del gas e la posa della fibra ottica, due interventi infrastrutturali che la città attendeva: ben 70 km chilometri di rete di distribuzione del gas naturale sono pronti per essere messi in esercizio. Alghero è infatti la prima città in Sardegna ad avere distribuito il gas naturale, con notevoli risparmi nelle bollette degli algheresi. “Tutto ciò comporta sacrifici inevitabili e disagi : è il primo e l’unico effetto negativo dei lavori pubblici, che invece, oltre questa coltre iniziale, portano investimenti, producono risultati per il miglioramento della città. I cantieri aperti sono il segno di una attività importante – aggiunge – nel solco di una concreta stagione e di una tradizione positiva del centrodestra alla guida della città, che ha avuto il merito di rivoltare come un calzino il tessuto urbano guardando oltre la coltre iniziale dei disagi, assumendosi le responsabilità di lavorare per il miglioramento generale della città, con risultati che oggi tutti apprezzano”.