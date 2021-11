L’Audax senza un tetto, si allena in strada: appello

ALGHERO – “Era il 09 settembre 2016 e fummo i primi a raccontarvi della nascita dell’Audax Algherese C5. Mister Baldino convincendo una dozzina di ragazzi iscrisse la squadra nella C2 regionale del Futsal sardo. Dopo la salvezza al primo anno l’Audax ha sempre raggiunto i play off per accedere nell’Elite della C1 sarda. Quest’anno abbiamo sposato l’idea dei vertici federali nel partecipare al girone unico di C2 perché vogliamo contribuire alla crescita di questo bellissimo sport“, cosi Antonio Baldino mister dell’Audax Algherese, oltre che amante vero della città di Alghero e sempre pronto a portare avanti progettualità legate allo sport e sviluppo.

Allo stesso Baldino abbiamo fatto alcune domante, come va innanzitutto?Quest’anno siamo riusciti ad inserire nella rosa 4/5 giovani che possono contribuire al futuro di questa società.

Obbiettivi ? Gli obbiettivi di quest’anno sono l’amalgama tra giocatori esperti e nuova gioventù.

E’ vera la voce riguardo un’emergenza sugli spazi dove fare l’attività? L’Audax Algherese C5 cerca urgentemente in affitto capannone industriale tra gli 800 e i 1000 mq per potersi allenare. Siamo due mesi che ci alleniamo all’aperto, qualche volta abbiamo avuto l’aiuto della Mercede Basket (3 allenamenti) e sabato per colpa delle averse condizioni meteo e cambio di orario rischiamo di andare a Iglesias senza un allenamento. Portiamo in giro per la Sardegna il nome della nostra città, meritiamo al pari di altre 20 società algheresi di non buttare alle ortiche i sacrifici fatti fino ad ora”.