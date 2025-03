L’architetto Giuliano Cosseddu da funzionario a dirigente, firma Cacciotto

ALGHERO – L’Architetto Giuliano Cosseddu è il secondo dirigente dell’area tecnica del Comune di Alghero. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato stamattina l’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – area tecnica – per la durata di tre anni, prorogabili per la durata residua del mandato sindacale. Il dirigente, algherese, 46 anni, è già funzionario nel Comune di Alghero, nel servizio Demanio e Patrimonio. Il Sindaco Raimondo Cacciotto provvederà nei prossimi giorni con successivo atto ad attribuire l’ambito di competenza per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui sarà responsabile l’Architetto Cosseddu: Urbanistica, edilizia privata, tutela del paesaggio, servizio cimiteriali e strade vicinali. Oggi il nuovo dirigente ha preso contatto a Porta Terra con il Sindaco per un augurio di buon lavoro nella nuova importante responsabilità.