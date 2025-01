Laboratorio di ecologia urbana, a Cagliari il premio Crespellani

CAGLIARI – Il capoluogo sardo si è distinto per il progetto del Laboratorio di ecologia urbana, istituito a settembre con la fase di partecipazione avviata per il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc). Al Comune di Cagliari primo posto nel Premio Luigi Crespellani

Grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale di Cagliari per il primo posto nel “Premio Luigi Crespellani”, per gli enti locali regionali che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate, per il progetto del Laboratorio di ecologia urbana, istituito a settembre con la fase di partecipazione avviata per il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc).

Il Laboratorio di ecologia urbana è lo strumento, pensato in stretta correlazione con LabMet, il Laboratorio Metropolitano di innovazione della Città Metropolitana di Cagliari, attraverso cui far conoscere le trasformazioni in atto e per dare modo a cittadine, cittadini e associazioni di poter contribuire alla cura della città, con l’obiettivo di monitorare i processi di rigenerazione urbana in corso e stimolarne di nuovi. È un luogo aperto al confronto nell’ottica della crescita sostenibile e inclusiva, con il compito di attivare collaborazioni, protocolli di intesa, tirocini, partnership scientifiche e tecniche per la realizzazione di iniziative, mostre, esposizioni, seminari, processi partecipativi e attivando collaborazioni con altre istituzioni e agenzie urbane italiane ed europee.

Oltre alla Città Metropolitana di Cagliari, il Laboratorio ha come partner alcuni Comuni della conurbazione compatta (Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Elmas), che potranno utilizzarlo come luogo nel quale presentare progetti, idee e confrontarsi su tutti i temi che hanno rilevanza intercomunale, quali la rigenerazione urbana, la residenzialità e le politiche dell’abitare, la mobilità sostenibile, il patrimonio pubblico e la rete dei servizi generali di livello urbano e metropolitano (scuole di livello superiore, strutture sportive, etc.), la gestione ambientale e dei servizi su tutto il Poetto e le zone umide.

Una notizia importante per la città che si sta dotando di uno strumento di partecipazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza per favorire una crescita della città sostenibile e inclusiva.

Nei prossimi mesi sarà allestita la sede del Laboratorio di ecologia urbana, che coinvolgerà il tessuto sociale ed economico territoriale a partire dalla comunità universitaria di Cagliari e degli ordini e collegi professionali facenti parte dell’Osservatorio per l’urbanistica e l’edilizia, insieme alle realtà associative che si occupano dei temi urbani.