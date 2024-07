La Regione pronta a rientrare nelle società di gestione degli aeroporti

CAGLIARI – La Regione Sardegna, con una lettera inviata alla presidenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, firmata dalla Governatrice Alessandra Todde, ha comunicato la volontà di entrare a far parte della holding di gestione del sistema aeroportuale sardo. La notizia è emersa stamane, a margine dell’incontro per la firma del protocollo tra CCIAA e la Polizia di Stato. Non si conoscono ancora modalità e tempi per la partecipazione pubblica alla holding, ma dovrebbe essere definita entro la fine dell’anno. Notizia che pare fosse stata già avanzata negli scorsi giorni dalla presidente Todde durante alcuni incontri coi sindaci dei territori che, come anche per Alghero e Sassari, siano intenzionati a rientrare nell’azionariato della Sogeaal.