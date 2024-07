Ecco i vincitori del concorso di video in algherese Arrés és

L’ALGUER – Dijous 20 de juny a la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer (carrer de La Marmora, 64), ha tengut lloc la cerimònia de premiació del Concurs de Vídeo en alguerés “Arrés és!” arribat a la quarta Edició, organitzat de l’Òmnium Cultural de l’Alguer a dins del projecte “Joves i llengua algueresa” cofinanciat de la Fondazione di Sardegna, amb la col·laboració del Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria de l’Alguer.

Los vídeos presentats al Concurs són estats valutats d’una juria formada d’experts de llengua i cultura algueresa indicats de l‘Òmnium Cultural de l’Alguer (Michele Canu, Giuseppe Piga i Carla Valentino), i d’experts de cinematografia indicats del Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria de l’Alguer (Emiliano Di Nolfo, Gianfranco Fois i Alessandra Sento).

Després de la projecció dels vídeos, oberta al públic, són estats proclamats los vencidors del Concurs, que era dividit en dues seccions: Professionistes i No Professionistes.

Roger Cassany i Claudio Gabriel Sanna amb el vídeo “Tupamaros de l’Alguer” són los guanyadors de la Secció Professionistes i del premi de 800 euros posat a disposició de l’Òmnium Cultural de l’Alguer. Segon classificat de la Secció Professionistes és “Cor càrstic” realitzat del Grup Espeleològic Alguerès.

Per la Secció No Professionistes són resultats primers classificats ex aequo “Mataresos de l’Alguer” realitzat de Martina Bovetta i “Com és nat lo grup escout de Sant Francesc” realitzat del Gruppo Scout Alghero 1, que han recivit un premi de 200 euros perhom posat a disposició de l’Òmnium Cultural de l’Alguer.

Tots los participants al concurs han recivit també una targa personalitzada com a record.

Com per les precedents edicions de “Arrés és!”, los vídeos són ja a disposició de qui los vol veure al canal YouTube Òmnium Cultural de l’Alguer:



A la fi de la tardada és estat projectat també un filmat a fores concurs, “Mar i poesia”, realitzat de Roberto Barbieri i de Antonello Colledanchise.

*** *** ***

Giovedì 20 giugno alle ore 18.30 presso la sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer (via La Marmora, 64), si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso di Video in algherese “Arrés és!” giunto alla quarta Edizione, organizzato dall’Òmnium Cultural de l’Alguer, facente parte del progetto “Joves i llengua algueresa” cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria di Alghero.

I video presentati al Concorso sono stati valutati da una giuria composta da esperti di lingua e cultura algherese indicati dall’Òmnium Cultural de l’Alguer (Michele Canu, Giuseppe Piga e Carla Valentino), e da esperti in cinematografia indicati dal Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria di Alghero (Emiliano Di Nolfo, Gianfranco Fois e Alessandra Sento).

Dopo la proiezione dei video, aperta al pubblico, sono stati proclamati i vincitori del Concorso, che era diviso in due sezioni: Professionisti e Non Professionisti.

Roger Cassany e Claudio Gabriel Sanna col video “Tupamaros de l’Alguer” sono i vincitori della Sezione Professionisti e del premio di 800 euro messo a disposizione dall’Òmnium Cultural de l’Alguer. Secondo classificato della Sezione Professionisti è “Cor càrstic” realizzato dal Grup Espeleològic Alguerès.

Per la Sezione Non Professionisti sono risultati primi classificati ex aequo “Mataresos de l’Alguer” realizzato da Martina Bovetta e “Com és nat lo grup escout de Sant Francesc” realizzato dal Gruppo Scout Alghero 1, ciascuno ha ricevuto un premio di 200 euro messo a disposizione dall’Òmnium Cultural de l’Alguer.

Inoltre, tutti i partecipanti al Concorso hanno ricevuto come ricordo una targa personalizzata.

Così come per le precedenti edizioni di “Arrés és!”, i video sono già a disposizione di chi li volesse vedere nel canale YouTube Òmnium Cultural de l’Alguer:



A fine serata è stato proiettato anche un filmato fuori concorso, “Mar i poesia”, realizzato da Roberto Barbieri e da Antonello Colledanchise.