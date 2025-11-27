La magia del Cap d’Any, presentato il programma

“Il Cap d’Any di Alghero si conferma protagonista di grandi manifestazioni culturali e sociali, lungo un filo conduttore ininterrotto che dall’estate a Sant Miquel ha regalato emozioni, partecipazione, coinvolgimento della comunità. Grazie ad una efficace collaborazione tra Comune, Fondazione, il mondo delle associazioni locali e i vari artisti, siamo in grado di comporre un calendario delle festività di fine anno ricco di grandi eventi, con uno sguardo attento alle esigenze di tutti, dai più piccoli alle nuove generazioni, alle famiglie. Alghero è al centro della scena con protagonismo, nell’esaltare anche il proprio patrimonio identitario quale elemento che ci distingue ed arricchisce”. Parole del sindaco, che ha voluto ringraziare tutti per la capacità di programmare un’offerta di indubbia qualità che conferma la città di Alghero meta privilegiata per il Capodanno in Sardegna. Amministrazione comunale e Fondazione Alghero presentano il Cap d’Any 2025-2026, l’edizione numero trenta – realizzato col contributo della Regione Sardegna –al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.

Tutti i dettagli dell’evento identitario che tradizionalmente rilancia la Riviera del Corallo oltre i confini regionali, sono stati svelati alla stampa questa mattina nella sala conferenza del Quarter. Col sindaco, il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, accompagnato da Roberto Fiori del Consiglio d’Amministrazione, dalle assessore al Turismo ed alla Cultura Ornella Piras e Raffaella Sanna, dalla delegata alle Politiche Familiari Maria Grazia Salaris, insieme ai referenti delle tante associazioni che collaborano alle manifestazioni. Numerosi e di qualità gli eventi che impreziosiranno la città a dicembre e gennaio, con un nuovo allestimento urbano diffuso dove si intrecciano colori, sapori ed emozioni: il grande villaggio di Babbo Natale nella Torre di Piazza Sulis, il mercatino natalizio in Largo San Francesco, la pista di ghiaccio al Quarter, le “Nasse di Luce” in Piazza Municipio e Piazza del Teatro, gli eventi enogastronomici all’ex Mercato, le performance itineranti ed originali del Festivalguer che trasformeranno piazze, vie, giardini e luoghi simbolo della città catalana in un mosaico dinamico di esperienze artistiche.