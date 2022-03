La Lega conferma il sostegno a Conoci

ALGHERO – “In merito alla conferenza stampa organizzata dall’Udc svoltasi sabato, la Lega Alghero precisa che a differenza di quanto emerso su alcune testate giornalistiche, nessun membro del partito ha partecipato a tale evento. Il nostro sostegno al Sindaco Mario Conoci rimane immutato e uniti al centro destra si porta avanti il programma presentato alle elezioni”, cosi Angelo Cubeddu, coordinatore cittadino della Lega Alghero che fa riferimento al passaggio riguardante la presenza di Bruno Caria che, come correttamente scritto, “è stato candidato nella Lega” alle ultime elezioni comunali, ma, come, però, ricordato dallo stesso coordinatore leghista, “da qualche tempo non fa più parte della Lega”.