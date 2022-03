Appuntamento storico per la Futsal Alghero

ALGHERO – Altro appuntamento con la storia per la Futsal Alghero che domani sera, martedì 22 marzo, cerca il lasciapassare per la Final Eight della Coppa Italia di Serie C1. L’appuntamento è per le ore 20 al Pala Manchia e l’avversario sarà il Futsal Celano, che al debutto nella fase nazionale ha vinto 9-6 contro l’Atletico Ciampino. In classifica la formazione abruzzese e quella laziale sono a pari punti, tre, mentre i giallorossi sono a zero per via della sconfitta di misura a Genzano contro il Ciampino. Ma in caso di vittoria con almeno tre gol di scarto sul Futsal Celano la squadra di mister Fenu accederebbe alla Final Eight.

“Nonostante la sconfitta negli ultimi minuti contro l’Atletico Ciampino, siamo ancora in corsa per il passaggio ai quarti di Coppa Italia nazionale. I nostri prossimi avversari del Futsal Celano hanno sconfitto il Ciampino riaprendo di fatto il discorso qualificazione; sarà difficile, ma la matematica ancora non ci condanna” dice il presidente della Futsal Alghero, Andrea Columbano, che poi fa un passaggio sui prossimi avversari. “Il Futsal Celano è una squadra di livello con giovani interessanti e giocatori di esperienza, che occupa le prime posizioni nel proprio girone e con una lunga serie di risultati positivi in campionato; dobbiamo quindi dare il massimo e cercare di imporre il nostro gioco senza perdere la concentrazione. La differenza reti sarà il fattore determinante, servirà vincere con almeno 3 goal di scarto per passare al turno successivo”.

Per cercare l’impresa sarà importante anche l’apporto del pubblico. “Invitiamo sin da ora i nostri tifosi a venire a sostenere i nostri colori in questa nostra “seconda” storica in Coppa Italia” aggiunge il presidente giallorosso. Appuntamento dunque a martedì 22 marzo, alle ore 20, al Pala Manchia.