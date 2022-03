“Centrodestra e Udc, FdI: coalizione rimanga unita”

ALGHERO – “Fratelli d’Italia Alghero, a seguito della conferenza dell’UDC, cui hanno partecipato gli On. Oppi e Perù, chiede a tutti di impegnarsi per portare a termine le grandi progettualità amministrative e salvaguardare l’unità della coalizione. Il centrodestra deve compiere ogni sforzo possibile per mantenere la coesione che ha caratterizzato l’inizio del percorso, per consentire la piena attuazione del progetto che ha portato alla candidatura a sindaco di Mario Conoci e la vittoria alle amministrative del 2019. Atteggiamenti diversi dalla collaborazione e dallo spirito di squadra deluderebbero gli algheresi e sarebbero difficili da comprendere.

Nessun gruppo politico può illudersi di giocare la partita amministrativa in solitaria. Non possono infatti esistere situazioni gestite come esclusiva estensione di un partito piuttosto che di un altro.

Al tempo stesso, anche pensare a formule politiche pasticciate costituirebbe un fallimento che sarebbe certamente punito dai nostri elettori, che chiedono unità e chiarezza.

Il centrodestra unito vince, diviso resta ai margini. Si aggiunga che tutta la Città ha avuto modo di valutare i danni causati da due amministrazioni di centrosinistra, bocciate senza appello.

I prossimi due anni sono cruciali per portare a termine il lavoro iniziato. Fratelli d’Italia non mancherà di collaborare all’attività amministrativa, chiedendo a tutti collegialità. All’avvicinarsi dell’approvazione del bilancio, il lavoro di squadra deve essere anche maggiore, per mantenere gli impegni assunti dalla coalizione con il Programma, che rimane la nostra bussola e che non va snaturato. L’allocazione delle risorse dovrà consentire di raggiungere tutti gli obiettivi nei diversi settori strategici. Alcuni tra gli impegni assunti dalla coalizione con il Programma amministrativo non possono essere mortificati dalla mancanza di risorse adeguate.

Nel ribadire la nostra fiducia nel Sindaco, confidiamo che saprà tenere saldamente nelle sue mani il timone della coalizione, facendo le scelte necessarie a garantire la sua tenuta fino al termine del mandato l. Chiediamo, inoltre, a tutte le componenti della maggioranza un elevato senso di responsabilità e delle istituzioni. Un ultimo appunto: alcuni giornalisti hanno riferito della presenza di rappresentanti di FdI alla conferenza stampa dell’UdC nelle persone di Ennio Ballarini e Lelle Simula. Il Direttivo ci tiene a precisare che l’informazione è errata giacché essi rappresentano solo se stessi, non rivestendo infatti alcun ruolo in seno al partito e non risultando neanche iscritti a livello cittadino”.

Fratelli d’Italia Alghero

Il Direttivo