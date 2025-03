La Grupta de Neptú entre exploració i salvaguardia, encontre de l’Òmnium Cultural

L’ALGUER – Divendres 14 a les 18:30 al Carrer La Marmora 64, l’Òmnium Cultural de l’Alguer organitza un encontre on se parlarà de “ La Grupta de Neptú entre exploració i salvaguardia” a càrrec de l’espeleòleg Giampiero Mulas. La Grupta de Netpú, famosa en tot lo mon, representa un patrimoni ambiental que encara avui és poc coneixut i l’obra de investigació i sensibilització és fondamental per favorir la sua tutela. Per aqueixos motivos Òmnium Cultural de l’Alguer ha organitzat l’encontre per valoritzar aqueix inestimable patrimoni non sol ambiental ma també cultural i lingüístic. Durant l’encontre se projectaràn imatges inèdites de algunes parts de la Grupta no accessibles al públic.

Giampiero Mulas és especialista en espeleologia sotamarina, ha fet exploracions a més de 140 gruptes en tot lo territori de l’Alguer, és soci del Grup Espelelògic Alguerés.

Venerdì 14 alle 18,30 presso la sua sede istituzionale in via Lamarmora 64, l’Associazione Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un incontro con lo speleologo Giampiero Mulas dal titolo “La Grotta di Nettuno tra esplorazione e salvaguardia”. La Grotta di Nettuno, famosa in tutto il mondo, rappresenta un patrimonio ambientale ancora poco conosciuto e l’opera di ricerca e di sensibilizzazione è fondamentale per favorire la sua tutela. Per questi motivi Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato l’incontro per valorizzare questo inestimabile patrimonio non solo ambientale, ma anche culturale e linguistico. Durante l’incontro si proietteranno immagini inedite di alcune parti della grotta non aperte al pubblico.

Il relatore Giampiero Mulas è uno specialista in speleologia subacquea, ha fatto esplorazioni in più di 140 grotte in tutto il territorio di Alghero ed è socio del Gruppo Speleologico Algherese.