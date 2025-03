“I Grillini prendono fischi per fiaschi, resta la decadenza della Todde”

ALGHER – “Leggo, con grande stupore, l’esultanza dei 5 stelle sul deliberato della Corte dei Conti, che non ha rilevato irregolarità nella rendicontazione del partito alle elezioni regionali sarde.

Calma e gesso. I grillini, come al solito, prendono fischi per fiaschi. Oppure è l’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi dei Sardi, confermando, ancora una volta, la loro poca serietà e eassoluta inaffidabilità, con un mix di menzogne e odiose strumentalizzazioni degli organi di controllo dello Stato. Allora facciamo un po’ di chiarezza. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, esercita il controllo sui conti consuntivi delle spese sostenute esclusivamente dai PARTITI che hanno partecipato alle consultazioni elettorali. Invece il controllo delle spese elettorali sostenute singoli candidati è affidato al Collegio Regionale di Garanzia elettorale della Corte d’Appello.

In particolare quest’ultimo organo, non ha mai messo in discussione la rendicontazione dei partiti, ma l’assenza del rispetto delle norme poste a garanzia sulla trasparenza delle spese elettorali da parte della singola candidata Alessandra Todde, non avendo quest’ultima né aperto un conto corrente, ne nominato un mandatario. Ragioni da cui conseguirebbe la decadenza.

Chiarito questo aspetto, perché continuare a confondere i cittadini?

Dove sono finite le tanto decantate “onestà” e “legalità”?“

Michele Pais, ex presidente consiglio regionale