“La Giunta Cacciotto festeggia per qualche metro di parquet, ma abbandona la piscina”

ALGHERO – “E’ ormai trascorso un anno da quando la precedente Amministrazione di Centrodestra approvò il Bilancio e stanziò 358.741,00 euro per il completamento di un lotto che avrebbe permesso di rendere quantomeno fruibile la piscina comunale coperta. Da allora è tutto fermo”. Il Direttivo cittadino di Forza Italia così commenta la fuoriuscita della piscina coperta dai radar dell’Amministrazione Cacciotto.

“Siamo fortemente preoccupati per lo stato di abbandono della struttura, nonostante vi siano le risorse necessarie per la fruizione dell’unico plesso natatorio coperto di Alghero. Si trattava infatti di somme chieste dall’ex Assessore alle Opere Pubbliche Peru ed ottenute grazie al contributo dell’ex Assessore Caria affinché si procedesse ad un primo intervento. Inoltre, nelle more dello stanziamento, l’Assessorato alle opere Pubbliche presentava un’ulteriore richiesta di finanziamento affinché si potesse concludere l’intervento sull’impianto natatorio nella più moderna ottica di creare un polo sportivo dove le diverse strutture fossero collegate tra loro. Ad oggi, nessun passo in avanti è stato fatto sulla piscina. Tant’è che nel Piano Triennale delle opere Pubbliche proposto dalla Giunta Cacciotto e approvato di recente dal consiglio Comunale l’unico riferimento ad interventi di completamento risulta essere ancora quello proposto dall’allora Assessore di Forza Italia –precisa il parlamentino cittadino azzurro-.”

Da Forza Italia denunciano che da allora l’Amministrazione comunale non ha impegnato le necessarie risorse aggiuntive per una riqualificazione generale del plesso natatorio e a distanza di sei mesi la Giunta Cacciotto naviga al buio. Eppure una soluzione, peraltro già proposta nella scorsa consiliatura di centro destra, era quella di ipotizzare un progetto di finanza oppure un partenariato pubblico privato che permettesse, in tempi rapidi, di completare l’intervento pur mantenendo un controllo pubblico del prezioso bene. “Una situazione paradossale: mentre la Giunta Cacciotto infesta l’etere con l’annuncio dell’arrivo del parquet per la palestra Palamanchia, omette pericolosamente di intervenire sulla prosecuzione dei lavori per il completamento della struttura natatoria coperta –denuncia il Direttivo di Forza Italia-.”

Secondo gli azzurri cittadini “è evidente il disinteresse dell’attuale Giunta nei confronti di un’opera strategica. Nonostante le pubbliche rassicurazione fatte dal Sindaco Cacciotto al Presidente della Federazione Italiana Nuoto durante l’importante quadrangolare di pallanuoto tenutosi la scorsa estate. In quel contesto il Sindaco, invitato dal Presidente FIN ad intervenire in modo definitivo e risolutivo sulla realizzazione della vasca coperta, “prometteva” vanamente massima attenzione ed impegno in tempi rapidissimi –denunciano gli azzurri algheresi-. Nel frattempo, i nostri ragazzi sono costretti a fare i pendolari del nuoto recandosi a Porto Torres per allenarsi, affrontando disagi e sostenendo notevoli spese. Invitiamo il Sindaco Cacciotto a mettere in agenda in tempo reale la conclusione dell’opera pubblica. Forza Italia è a disposizione dell’Amministrazione con la sua classe dirigente per fornire contributi tecnici e politici. Vogliamo fortemente la conclusione della struttura che consentirà al movimento natatorio algherese di strutturarsi e dare alla nostra comunità significative risposte anche in termini di crescita sociale –chiude Il Direttivo di Forza Italia.”