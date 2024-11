Nuovo Ufficio delle Politiche Linguistiche, riparte la promozione del Catalano di Alghero

ALGHERO – A disposizione delle Associazioni, punto di riferimento per le attività e di attuazione delle misure nel campo della promozione e tutela del catalano di Alghero, raccordo tra la pianificazione linguistica dell’Amministrazione del Sindaco Cacciotto e l’attuazione dei progetti mirati all’uso della lingua. E inoltre, congiunzione con la Regione Sardegna per l’accesso alle opportunità derivate dall’accesso ai sostegni a progetti e iniziative nelle scuole. Sono questi gli obbiettivi per i quali il Sindaco Raimondo Cacciotto e l’Assessore con delega alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro hanno voluto ricostruire l’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune di Alghero. “Un altro importante traguardo – spiega Raimondo Cacciotto – dopo il ripristino dell’Ufficio Sport, che rappresenta un punto di partenza significativo verso l’avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini e alle Associazioni per lavorare insieme al rilancio delle attività per favorire la promozione, diffusione e valorizzazione dell’algherese e per la cura dei rapporti con le Istituzioni catalane.” L’Ufficio viene attivato con l’individuazione di una professionalità operante nello Staff del Sindaco e della Giunta che svolgerà le attività delle Politiche Linguistiche con una suddivisione dei compiti. “Questo primo risultato conferma l’impegno della Amministrazione nell’ attuare il programma di promozione e diffusione della nostra lingua, e rappresenta un segnale forte verso l’attuazione di tutte le azioni dedicate al raggiungimento di questo obbiettivo”, aggiunge l’Assessore Francesco Marinaro.

La llengua com a valor imprescindible per valoritzar la identitat i l’esvilup econòmic i turístic

Se parteix amb la reactivació de l’Ofici Polítiques Lingüístiques

L’Alguer, 30 de novembre 2024 – A disposició de les Associacions, punt de referiment per les activitats i d’actuació de les accions en l’àmbit de la promoció i de la tutela del català de l’Alguer, col•legament entre la planificació lingüística de l’Administració del Síndic Cacciotto i l’actuació dels projectes finalitzats a l’ús de la llengua. I endemés, connexió amb la Regió Sardenya per obtendre suport pels projectes i les iniciatives en les escoles. Són aqueixos los objectius pels quals lo Síndic Raimondo Cacciotto i l’Assessor amb dèlega a les Polítiques Lingüístiques, Francesco Marinaro, han volgut reconstituir l’Ofici Polítiques Lingüístiques del Municipi de l’Alguer. “Un altro important resultat després de la reactivació de l’Ofici Esport, – explica Raimondo Cacciotto – que representa un punt de partença significatiu vers l’acostament de l’Administració als ciutadans i a les Associacions per treballar conjuntament a reviverar les activitats per favorir la promoció, difusió i valorització de l’alguerés i per curar les relacions amb les institucions catalanes.” L’Ofici ve activat amb la individuació d’una professionalitat que ja fa part del Staff del Síndic i de la Junta que portarà envant les activitats de les Polítiques Lingüístiques amb una subdivisió dels encàrrecs. “Aqueix primer resultat conferma l’empenyo de l’Administració en l’actuació del programa de promoció i difusió de la nostra llengua, i representa un fort senyal vers actuació de totes les accions dedicades a l’obteniment d’aqueix objectiu”, diu l’Assessor Francesco Marinaro.