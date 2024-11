Fiorella Bellu è la Presidente dell’Osservatorio per l’Urbanistica e l’Edilizia

CAGLIARI – All’unanimità, nella seduta del 19 novembre 2024, la geometra Fiorella Bellu è stata eletta come Presidente dell’Osservatorio per l’Urbanistica e l’Edilizia.

A guidare l’Osservatorio per i prossimi 5 anni, accanto alla Presidente è stata eletta, all’insegna della rappresentanza femminile, come vice Presidente l’architetta Francesca Picciau.

Fiorella Bellu ha espresso il piacere di poter continuare a prestare il suo contributo quale Rete delle Professioni Tecniche (RPT): “ Le diverse prospettive, da cui si traguarda lo stesso obiettivo, saranno lo strumento più adatto per intervenire con efficacia sugli strumenti urbanistici e offrire il meritato servizio alla comunità che serviamo. Le competenze, poste in campo sia dall’amministrazione che dalla RPT, potranno dare un utile contributo nello sviluppo di temi ed argomenti tecnici di carattere generale in risposta ai dubbi interpretativi spesso causa di rallentamenti dell’attività amministrativa. Il tutto nell’ottica di un più agevole svolgimento del lavoro da parte degli uffici e dei liberi professionisti, ma soprattutto nell’ottica di un miglior servizio rivolto ai cittadini. Personalmente, oltre che per la fiducia che mi è stata accordata, sono molto soddisfatta per il clima venutosi a creare, di collaborazione e condivisione, che pone ottimi auspici per un proficuo lavoro”.

La vicepresidente Francesca Picciau ha sottolineato “l’importanza dell’apertura, da parte dell’amministrazione alla partecipazione di noi progettisti sui temi di edilizia e urbanistica. Il confronto e la condivisione dei diversi punti di vista all’interno dell’Osservatorio può diventare un momento importante per migliorare aspetti più pratici dell’interazione tra le parti. Inoltre, il contributo costituito dall’esperienza “sul campo” dei professionisti costituisce un riscontro diretto delle esigenze legate alla progettazione nella nostra città, in questo senso l’osservatorio può costituire un utile punto di vista per recepire cambiamenti e nuove istanze.”

L’Architetto Paolo Falqui, della società CRITERIA che per conto dell’amministrazione sta curando la redazione del nuovo Regolamento edilizio ha presentato la sua struttura, evidenziando i principali adeguamenti normativi e le disposizioni per una qualità dell’ambiente urbano, un uso sostenibile dell’energia e il recupero degli spazi. Sono emerse anche alcune problematiche critiche da affrontare come i requisiti aero-illuminanti per i locali commerciali, gli incentivi per incrementi volumetrici, e la gestione dei parcheggi e risorse idriche.

L’Assessore Matteo Lecis Cocco Ortu ha concluso la riunione ricordando l’importanza del nascente Laboratorio di ecologia urbana per la partecipazione attiva dei cittadini nelle scelte di trasformazione che riguardano la nostra città e in particolare il contributo che potranno dare gli ordini professionali e i collegi per fare in modo che la chiarezza normativa caratterizzi il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Cagliari.

Le successive riunioni dell’Osservatorio (a cui parteciperanno ordini professionali, collegi tecnici e servizi dell’amministrazione comunale) saranno mensili e il prossimo incontro è previsto per giovedì 12 dicembre alle 17 presso i locali dell’Assessorato alla Pianificazione Strategica, Urbanistica e Ambientale di via Sauro