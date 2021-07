La Futsal Alghero ha un nuovo presidente: Andrea Columbano

ALGHERO – Novità in casa Futsal Alghero. Rinnovato il Cda con l’ingresso di forze fresche e nominato il nuovo presidente che sarà Andrea Columbano. I due vicepresidenti sono Francesco Rattu e Angelo Carta, noto imprenditore nel campo della ristorazione, anche quest’ultimo new entry. Rientra nel mondo sportivo anche una delle figure più rappresentative di Alghero, con la carica di Presidente Onorario, Toti Columbano. Completano il consiglio direttivo i dirigenti già presenti in organigramma (Daniele Bonomo, Valentino Neri e Daniele Pica). Il nuovo segretario è Franco Cano, anch’egli , con bagaglio d’esperienza importante nel mondo calcistico, sia con la Polisportiva Alghero che con l’Alguer calcio a 5 tra le altre. Altro nuovo innesto sarà quello di Davide Troisi nel ruolo di responsabile commerciale Marketing, che avrà la gestione dei rapporti tra la società e le aziende del territorio che vorranno contribuire a sostenere il progetto “Futsal Alghero”. Infine la comunicazione sarà sempre sotto responsabilità dell’addetto stampa Stefano Soro.

Le prime parole di Andrea Columbano. “La presidenza della Futsal Alghero rappresenta al tempo stesso sia una sfida importante ed impegnativa a livello personale che un’opportunità per il rilancio dello sport cittadino nel periodo post-pandemia. Ho accettato con entusiasmo di ricoprire il ruolo di Presidente, consapevole di poter contare su un gruppo dirigenziale composto da giovani ambiziosi e personalità con esperienza nel settore calcistico. Tra i nostri numerosi obiettivi vi è quello di sviluppare, attorno alla prima squadra, un settore giovanile competitivo che possa trasmettere ai giovani interesse per il calcio a 5 e più in generale per lo sport. Colgo l’occasione per ringraziare Marina Millanta che mi ha preceduto alla Presidenza della Futsal Alghero e per invitare il Sindaco e la nostra Amministrazione a riservare la giusta attenzione allo Sport in città. Come nuovo Presidente della Futsal Alghero auspico infatti una proficua collaborazione con il Comune al fine di risolvere tempestivamente le problematiche relative alla disponibilità del PalaCorbia e del PalaManchia per gli allenamenti e le partite casalinghe della nuova stagione che inizierà il prossimo settembre”.