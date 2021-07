Gravissimo atto contro il Parco, condanna dal Centrosinistra

ALGHERO – “Ogni atto intimidatorio, ogni minaccia violenta è un attacco alla civiltà democratica e pacifica, caratteristica della nostra comunità. Come tale va condannato e respinto con determinazione da tutti. La cultura politica, il rispetto delle istituzioni democratiche, lo stato di diritto, sono i presupposti per il pluralismo e la giustizia. Appresa stamane la notizia del ritrovamento di cartuccia e testa di volpe nei pressi di Casa Gioiosa, esprimiamo solidarietà all’Ente Parco e sostegno agli inquirenti per una svolta rapida delle indagini”, cosi i consiglieri comunali di opposizione Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto , Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi che condannano il gravissimo gesto intimidatorio nei confronti del Parco e dunque della sua stessa composizione politica, a partire dall’Assemblea per arrivare al Consiglio Direttivo arrivando alla Direzione. Ora è attesa una forte presa di posizione da tutta la politica (oltre il Centrosinistra, già uscito) e soprattutto delle azioni degli organismi competenti per risalire ai responsabili e stoppare il clima di tensione di questi mesi. Clima inedito per Alghero.

A. M.