La Fundació .cat i el FC Barcelona signen un conveni per promoure i defensar la llengua catalana a l’entorn digital

L’ALGUER – Barcelona, 10 de juny de 2023.- Avui el president de la Fundació .cat, Genís Roca, ha signat amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, i la vicepresidenta institucional, Elena Fort, un conveni de col·laboració que uneix les dues entitats en el proper any per treballar conjuntament amb l’objectiu de desenvolupar aquells projectes que permetin una aliança estratègica entre les dues parts, en la promoció i la defensa del català a Internet. A l’acte també hi han assistit Roger Serra, director de la Fundació .cat, i Albert Cuesta, coordinador de l’Aliança per la presència digital del català.

Aquest acord s’inicia amb la col·laboració entorn l’Aliança per la presència digital del català, un pacte entre entitats per la promoció i defensa del català a Internet. Concretament, es treballarà en diversos àmbits del món digital on la presència del català no és satisfactòria o bé reclama una atenció especial. Ara, però, les entitats se centraran amb els continguts web, on s’ha demostrat una pèrdua de visibilitat del català en les cerques web durant els últims mesos.

La pèrdua de visibilitat del contingut web en llengua catalana, una realitat

Des de fa uns mesos, les pàgines web en català han perdut presència en els resultats dels cercadors en favor de les versions del mateix contingut en altres idiomes, fins i tot si l’usuari té configurat el seu entorn de navegació per donar preferència al català.

S’ha avançat en conèixer el motiu, gràcies a les nombroses consultes informals realitzades a les empreses de cerca per part de particulars i entitats interessades. Les principals entitats de promoció i defensa del català (Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Fundació .cat, Institut d’Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà, WICCAC) s’han aliat per crear l’Aliança per la presència digital del català i estan dedicant recursos tècnics, de coneixement i capacitat de mobilització per diagnosticar el problema i contribuir a revertir-lo.

La Fundació .cat ha assumit, amb el suport de la resta d’entitats i la implicació de la Generalitat de Catalunya, la confecció de l’informe inicial de situació, a partir de dades objectives de trànsit procedents de cercadors en un gran nombre de webs que ofereixen contingut en català i en altres llengües. En aquest sentit, el FC Barcelona, actualment patró de la Fundació .cat, contribuirà a la cessió de dades per a una monitorització que segueixi analitzant la situació del català als cercadors.

Aquest acord ha estat impulsat pel departament de Diversitat, Equitat i Inclusió del Club, –en col·laboració amb el departament de data de l’àrea de tecnologia i transformació digital- que vetlla per la diversitat dins el FC Barcelona pel forment d’una cultura inclusiva, en aquest cas en relació a la diversitat lingüística.

Sobre la Fundació .cat

La Fundació .cat és una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política gestora i titular del domini .cat. Té per objectius promoure activitats referents a la gestió i promoció del domini .cat; impulsar la identitat catalana i la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les TIC. El domini .cat va néixer el 2006 i va ser el primer domini associat a una comunitat lingüística i cultural.