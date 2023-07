Salta anche la Commissione Bilancio, è caso politico

ALGHERO – “Le notizie che non sono più tali: salta la commissione bilancio per assenza del numero legale. Ancora una volta assente il componente del gruppo di Fratelli d’Italia oramai in rottura aperta con il Sindaco e la maggioranza. Alcuni gruppi di maggioranza ne avevano per tale ragione richiesto l’espulsione dalla maggioranza, ma Conoci, come suo costume, continua a far finta di nulla e nel frattempo l’attività consiliare risulta completamente bloccata. Le commissioni saltano e i consigli saltano e a questo punto chi andrebbe espulso, e non da oggi, è proprio il Sindaco.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD