L’8 aprile la solennità della Santissima Annunziata

SASSARI – Si svolgeranno lunedì 8 aprile i festeggiamenti per la solennità della Santissima Annunziata, la patrona dell’ospedale civile sassarese. Si tratta, ormai da anni, di una delle funzioni religiose più attese e sentite nell’ambito dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

Quest’anno la celebrazione eucaristica in onore della patrona sarà celebrata alle ore 10,30 nella cappella al settimo piano dell’ospedale di via De Nicola.

Ad animare la funzione religiosa sarà la corale Associazione polifonica San Francesco, diretta dal maestro Giuseppe Serra.

La celebrazione della solennità della patrona dell’ospedale sassarese rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per la comunità sassarese, oltre che per gli operatori sanitari dell’ospedale civile di Via De Nicola e per i pazienti.

L’organizzazione della celebrazione è stata curata dai cappellani dell’ospedale, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti.