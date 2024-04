E’ ufficiale, il Centrodestra unito candida Tedde ad Alghero e Mariotti a Sassari

ALGHERO – L’incertezza è durata veramente poco. Nubi che si sono addensate nel cielo terzo dei primi di Aprile che sono state spazzate via nell’arco di poche ore. Ed è così che arriva la conferma, con tanto di annuncio di conferenza stampa fissata per questo sabato, dell’ufficializzazione delle candidature a sindaco di Marco Tedde per Alghero e Gavino Mariotti per Sassari. Non solo. Le sigle in calce al documento ufficiale (qui di seguito pubblicato) sono praticamente tutte quelle attese tranne “Sardegna al Centro 20venti” di Antonello Peru e Azione con quest’ultima che, però, a sentire i referenti locali sarebbero disponibili al sostegno di Tedde. Vedremo. Intanto l’ex-sindaco e rettore incassano una supporto di grande rilevanza con una campagna elettorale che (finalmente) parte con l’auspicio che, come indicato nella nota stampa, questo sia un primo segnale di risveglio del Nord Ovest per troppi in anni in fase di stagnazione.

Comunicato ufficiale. Il territorio del Nord-Ovest vive una crisi socio-economica profonda e duratura, aggravata dalla mancata istituzione della Città Metropolitana di Sassari, che avrebbe dovuto godere della perequazione economica garantita per legge, rispetto alla Città Metropolitana di Cagliari. In particolare la Città di Sassari, soprattutto a causa di una classe dirigente in letargo negli ultimi 20 anni, ha smesso di esercitare il ruolo di guida per l’intero territorio.

La Coalizione di centro-destra, sardista ed autonomista vuole rilanciare il Nord-Ovest partendo da una proposta coerente per le due più importanti Città della Provincia di Sassari, nella convinzione che una reale riscossa possa realizzarsi solo con un’azione sinergica e unitaria di tutte le forze in campo, tralasciando i campanilismi e lavorando insieme per difendere gli interessi di tutto il nostro territorio.

Per realizzare questi intenti era necessario individuare come candidati a Sindaco due figure autorevoli e di provata capacità amministrativa, che condividessero lo spirito che anima questa proposta politica. Pertanto, valutate le osservazioni pervenute dalle segreterie cittadine ed a seguito dei necessari chiarimenti, viene confermato il coerente allineamento dei partiti della coalizione a tutti i livelli, ribadendo la sintesi espressa dal tavolo regionale, che ha indicato come candidati a Sindaco il Magnifico Rettore Gavino Mariotti a Sassari e l’ex Sindaco e Consigliere Regionale Marco Tedde ad Alghero. Siamo convinti che l’autorevolezza di queste due figure, insieme alla coesione che caratterizza il nostro schieramento ci porterà a prevalere sulla coalizione di centro-sinistra.

Lavoreremo sin da subito per allargare questa proposta, senza veti o preclusioni, purchè ci sia un vero confronto sulle idee e i programmi, nella convinzione che occorra mettere in campo la massima condivisione possibile per aprire il cantiere del futuro per il nostro territorio. Abbiamo l’ambizione di contribuire a rafforzare l’intero Centro-Nord della Sardegna, per rendere l’isola più giusta e più attenta alle esigenze e alle vocazioni di tutto il territorio regionale.

Presenteremo alla stampa la coalizione e i candidati a Sindaco sabato 6 Aprile alle 10:30 presso il Villino Ricci in Via Dante Alighieri 2, Sassari. La rinascita del Nord-Ovest parte da qui.

Firmato

Le Segreterie Provinciali

Fratelli d’Italia

Riformatori Sardi

Forza Italia

Partito Sardo

d’Azione Lega

Alleanza Sardegna

Unione di Centro