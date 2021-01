Isola arancione, scelta aberrante: mazzata sulle attività

ALGHERO – “Per mestiere e per indole sono da sempre per il rispetto assoluto delle norme e delle istituzioni. Però questa ordinanza non la comprendo e non la condivido”. Cosi il dottore commercialista di Alghero Marco Spirito riguardo le recenti decisioni del Governo Conte e nello specifico sull’ordinanza del Ministro Speranza.

“Nell’ultima settimana registrati Circa 200/250 nuovi casi al giorno (su 1.600.000 abitanti), a fronte di circa 300 guariti al giorno. Inoltre, dopo le chiusure natalizie, molte attività avevano riaperto proprio questa settimana, per cercare di rialzare la testa e sopravvivere economicamente. Ora dovranno richiudere, magari con i frigoriferi pieni di roba che dovranno buttare. Dare una mazzata del genere, senza preavviso, è aberrante ed irrispettoso verso le categorie produttive. Ma Speranza è mai stato in Sardegna a gennaio? Non c’è comunque quasi nessuno in giro senza necessità di zone arancioni”.

Nella foto il dott. Marco Spirito