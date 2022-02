Investigazioni sul posto di lavoro: la CIS è al top

SASSARI – Aumentano a Sassari le aziende che si rivolgono agli investigatori privati: ne abbiamo parlato con il dottor Enrico Barisone, titolare della Click Intelligence Solution, azienda sarda che già nel 2017 ha vinto il Forensic & Investigation Award per la categoria delle investigazioni aziendali.

Spesso si pensa che le agenzie investigative siano solo un modo per controllare i dipendenti ma non è certo così! Grazie agli investigatori le società e le imprese si tutelano dalla concorrenza e dai competitor e tanto altro.

Enrico Barisone e la CIS: investigazioni aziendali come core business

L’agenzia investigativa del dottor Barisone continua ad avere come core business quello delle investigazioni aziendali, questo anno, al Forensic and Investigation Awards, il 10 marzo a Milano ha possibilità di vedersi consegnare il prestigioso riconoscimento proprio per il lavoro presso alcune realtà isolane e non solo.

“ A ricorrere alle investigazioni esterne sono sempre più aziende sarde, anche a Sassari c’è chi ci ha contattato. Come da norme vigenti il nostro lavoro serve ad individuare comportamenti illeciti tesi a ledere la normale attività aziendale. Non ci interessa la vita privata dei lavoratori.” “In realtà” Prosegue il professionista cagliaritano “ i nostri sono veri e propri controlli difensivi, finalizzati alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale, tuteliamo il nostro cliente che ci contatta solo dopo aver prove di illeciti commessi da uno o più dipendenti, o perché, come prevede una sentenza di Cassazione, ha un sospetto fondato” “ Quasi sempre, una volta chiamati ad intervenire, dopo attente indagini ed analisi siamo riusciti ad arrivare al successo e dimostrare che dei dipendenti violavano il contratto lavorativo svolgendo attività extralavorative conto terzi, in malattia o in infortunio continuavano mansioni per altre società, tantissimi poi sono coloro che usano in modo improprio i permessi ex L. 104/1992 o chi compie furti in azienda” .

In questo genere di indagini il dottor Barisone e tutto lo staff del CIS sono tra i migliori in campo nazionale, la dimostrazione la si è avuta già nel 2017 con il Forensic & Investigation Award e, è questo anno, per la terza volta di seguito, la società cagliaritana è in finale, l’auspicio è quello di ottenere anche questa volta il premio magari per questo ed altri settori.

Perchè le investigazioni aziendali sono importanti. In un periodo storico come questo con la crisi economica alle porte per molti anche qualche centinaio di euro al mese in più sono un’enorme risorsa, aumentano dunque i furti aziendali di carburante e merci. Secondo alcuni dati che la nostra redazione ha reperito online il 38% dei datori di lavoro si è rivolto a delle agenzie investigative e, sempre secondo questi dati l’80% di questi datori di lavoro, infatti, ha proseguito con una collaborazione continuativa con gli investigatori ai fini di controlli difensivi.

Oggi poi con l’aumento in modo esponenziale dello smart working e del lavoro a distanza le investigazioni vengono compiute anche attraverso trojan e applicativi. Diventa importante essere certi che il dipendente non sia infedele, non passi informazioni ad altre aziende e che lavori in modo consono e corretto in base ai contratti. Oggi la gestione aziendale è diventata complicata ma grazie alle investigazioni si riesce ad ottenere ottimi equilibri: è bene ricordare che il lavoro dei detective è senza violare la privacy!