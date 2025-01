Intelligenza artificiale: tra opportunità e rischi

ALGHERO – I Lions e il Rotary insieme sono coinvolti nella realizzazione di un convegno che riguarda l’Intelligenza artificiale, i suoi sviluppi e i rischi a cui si può incorrere con il suo sviluppo.

Dediti al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità e a tematiche di interesse generale, che si caratterizzano per attualità di contenuti ed innovazioni, le due associazioni pongono al centro della loro missione il miglioramento della società e il sostegno a chi ha bisogno. Quest’anno il tema di studio Nazionale del Multidistretto Lions ITALY affronta una tematica che pone tutti di fronte ad una nuova frontiera da esplorare: l’Intelligenza artificiale. La tecnologia sta avanzando a un ritmo velocissimo e può diventare un sostegno intellettuale essenziale per sviluppare la società del domani. Per questo, si deve svolgere un’opera di informazione e di educazione nella comunità sui benefici e sui rischi associati all’IA e alle sue potenzialità anche per promuoverne il suo uso etico. Si deve definire il suo ruolo come strumento da utilizzare per migliorare la produttività e contribuire a rendere la società più giusta e inclusiva. La tecnologia può aiutare a prevedere e prevenire crisi umanitarie, migliorando la capacità di rispondere tempestivamente e con risorse adeguate rivoluzionando il modo in cui si dà assistenza con un approccio responsabile e orientato al bene comune e al progresso umano per rimodellare il mondo del lavoro, l’istruzione, la salute.

Sabato mattina 18 gennaio 2025 ore 10.30 nella Sala Conferenze de Lo Quarter Alghero, diversi club della VI e quasi tutti i club della VII Circoscrizione dei Lions del Distretto 108 L, il Rotary Club di Alghero, i Club di Venaria Reale Host del Distretto Ia1 e di Canicattì Castel Bonanno dell’Yb, si incontrano sia in presenza sia da remoto per la realizzazione dell’evento.

All’evento saranno presenti diversi esperti di IA: Enrico Santus che lavora per un’importante azienda negli USA, presente a Roma per un intervento in Parlamento il 7 dicembre scorso, Maura Pintor, professore assistente dell’Università di Cagliari presso la facoltà di Elettronica ed Elettrotecnica, Alessio Tola, docente di analisi e valutazione delle tecnologie, dell’Università di Sassari. L’avvocato Rino Lo Giudice, da Canicattì, relazionerà su compatibilità tra intelligenza artificiale e diritti. Di particolare importanza è la presenza del prof. Bruno Geraci, membro del Club di Venaria Reale Host, altro esperto mondiale di Intelligenza Artificiale.

Il dott. Geraci ha da poco pubblicato un saggio sulle IA (la cui prefazione è di Padre Benanti, unico italiano membro del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, consigliere di Papa Francesco su etica e tecnologia) e, in occasione dell’evento, presenterà il libro e sarà intervistato sui temi del suo lavoro. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Alghero, del Comune di Bolotana, dell’Università di Sassari e di Cagliari, della Fondazione Alghero, degli Istituti di Istruzione Superiori Tecnico Professionale Roth-Piazza Sulis e Liceo Fermi, dell’Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero e della Fondazione Lavoro Lions, il convegno è aperto a tutti gli interessati. Sarà presente una rappresentanza di studenti degli Istituti superiori citati. Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto attraverso il link https://meet.goto.com/dit5/ia-tsn2425, codice 849-602-205, da telefono +39 0 230 57 81 80.