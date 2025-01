Asl, c’è sempre tempo per aderire alla campagna vaccinale antinfluenzale

SASSARI – “Con l’abbassamento delle temperature cresce la diffusione dell’influenza stagionale. In vista del picco previsto in queste settimane, invitiamo la popolazione, in particolare le fasce più fragili, ad aderire alla campagna vaccinale. Si è ancora in tempo!”.

A lanciare un appello per intensificare la campagna vaccinale della Asl di Sassari, e’ il direttore del Servizio di Igiene e sanità pubblica, Anna Burruni, che precisa come “la prevenzione vaccinale sia fondamentale nella popolazione fragile e a rischio per ridurre le complicanze e, quindi, il rischio di mortalità e ospedalizzazione”.

E per venire incontro alla popolazione, tutti i centri vaccinali della Asl n. 1 sono a disposizione della popolazione ad accesso diretto, senza preventiva prenotazione.

“Ricordiamo che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia, andando quindi a ridurre anche il rischio di ospedalizzazione e quindi di affollamento delle strutture sanitarie; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte, anche nella stessa seduta, le vaccinazioni anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster”, aggiunge la Burruni.

Rientrano nella categoria di persone fragili a cui il vaccino viene offerto gratuitamente:

Persone di età superiore ai 60 anni

Tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni alla data di vaccinazione

Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza

Persone di età compresa tra i 6 anni e i 60 anni affetti da gravi patologie

Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenza

Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

Personale Sanitario e delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria), dei Vigili del Fuoco e personale della protezione civile;

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani: allevatori; addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di animali vivi; macellatori e vaccinatori; veterinari pubblici e libero-professionisti

Donatori di sangue

Ambulatori vaccinali della Asl di Sassari

Per prenotare la vaccinazione è sufficiente contattare il numero verde 800334466, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00, oppure è possibile accedere direttamente alla vaccinazione presentandosi in uno degli ambulatori della Asl di sassari

Sassari

via Rizzeddu, n. 21 B, palazzina G

Alghero

via Pasquale Paoli, n. 32

Ozieri

via Colle Cappuccini, c/o Ospedale Civile A. Segni

Bono

Poliambulatorio, viale San Francesco, n. 1, 07011

Ittiri

Ospedale Civile Alivesi, via Ospedale, n. 41, 07044

Porto Torres

via Lombardia, n. 10, 07046

Sorso

Poliambulatorio, via Giuseppe Dessì, 07037

Thiesi

Ospedale Civile, viale Madonna di Seunis, 07047

Ossi

via Sardegna, n. 16 A

Alcune raccomandazioni sempre utili:

Dalla Asl di Sassari raccomandano di seguire alcuni comportamenti virtuosi, quali l’igiene delle mani, coprirsi naso e bocca in caso di tosse e raffreddore ed evitare luoghi affollati.