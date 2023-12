Indecenza “Palazzo bruciato”: degrado, pericolo ambientale e pure furti

ALGHERO – Non basta la condizione di degrado, decadenza e di eventuale pericoli ambientali, adesso, il “Palazzo bruciato”, è oggetto pure di furti. Una struttura che penalizza in maniera pesante il decoro del principale ingresso ad Alghero che, nonostante gli interventi migliorativi dell’amministrazione, subisce l’indecorosa e indecente presenza di questa montagna di cemento e materiale bruciato.

Il raid da parte dei ladri è avvenuto presumibilmente ieri e subito denunciato. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Chi si è introdotto è riuscito a entrare in tutti gli alloggi accessibili dalla scala D, praticando dei buchi nel muro e danneggiando i portoncini blindati. Il bottino non è certo rilevante, anche perché i proprietari avevano avuto modi di portare via gli oggetti più preziosi.