Acqua non potabile, chiesto Consiglio Comunale urgente

ALGHERO – “In tema di salute pubblica non si scherza. Riteniamo doveroso che il Sindaco relazioni il Consiglio Comunale su quanto accaduto e accadrà.

Riferisca sulle interlocuzioni con gli Enti e dia comunicazione alla cittadinanza sui tempi previsti per il rientro dei parametri, i provvedimenti che il gestore intende adottare tempestivamente al fine di fornire acqua alle utenze interessate fino al rientro dei parametri in considerazione delle ripercussioni sull’approvvigionamento di acqua potabile per le famiglie e i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente l’acqua per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Per questo abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio la convocazione di un apposito consiglio in seduta straordinaria e alla presenza dei rappresentanti dell’Ente gestore del servizio idrico Abbanoa e dell’Asl di Sassari dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione”.

Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune, PD e M5stelle